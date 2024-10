Comiso – Il 27 ottobre 2024 alle ore 12.30, alla presenza di S.E il Vescovo Mons. La Placa, dei vertici della Prefettura di Ragusa, dei rappresentanti delle FFOO, di autorevoli rappresentanti delle comunità islamiche di Sicilia, sarà inaugurato il nuovo Cimitero di Pedalino. “Un’attesa lunga 40 anni, poco più di un anno per realizzarlo”. Dichiarazioni del sindaco, Maria Rita Schembari, e dell’assessore ai lavori pubblici, Roberto Cassibba”.

“Domenica consegneremo alla frazione comisana un’opera pubblica attesa dalla comunità Pedalinense da circa 40 anni – commentano i due amministratori-. Le vicende ad esso legate si sono alternate in questi ultimi 10 anni, tra il rischio di farlo realizzare tramite project financing, e quindi di privatizzarlo con oneri stellari a carico dei cittadini, e le strumentalizzazioni ad arte durante la scorsa campagna elettorale. Ma i fatti e gli atti ci hanno dato ragione non solo sulla realizzazione pubblica e non privata della struttura, ma anche sul fatto che non vi è mai stata nessun’ombra ad oscurarne la procedura. A Pedalino dunque – ancora il sindaco e l’assessore – è stato realizzato un Cimitero all’avanguardia come solo in pochi comuni d’Italia ve ne sono. Oltre all’area destinata ai residenti di credo cattolico, è stata realizzata anche una zona per i defunti di diverso credo religioso.

In un adeguato spazio attiguo anche una zona destinata alle sepolture degli animali d’affezione. Ci corre l’obbligo – concludono Schembari e Cassibba – di ringraziare prima di tutto gli uffici preposti che hanno operato alacremente per colmare un gap di 40 anni, e poi gli assessori Giuseppe Alfano, ai cui uffici spetterà ora la gestione dell’importantissima opera, Giovanni Assenza e la presidente del Consiglio, Manuela Pepi, perché hanno fortemente creduto nel progetto e hanno sinergicamente collaborato per le loro rispettive competenze”.