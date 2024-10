Ragusa – Quando le immagini raccontano poesie. Un dialogo tra arti che si svilupperà nel fine settimana al Castello di Donnafugata grazie all’evento “Sguardi in versi”, dal 18 al 20 ottobre. Un’esperienza artistica immersiva che unisce la fotografia e la poesia creando un’unione profonda tra le due arti, una fusione che porta al reciproco completamento grazie alle poesie di Maurizio Damiano e alle foto di Cristina Arrabito. In esposizione 16 fotografie originali, ciascuna associata ad una poesia, per raccontare storie, emozioni, pensieri che si intrecciano tra loro prendendo vita attraverso l’arte. Immagini e versi che si rispecchiano in una sincronia armoniosa, trasformando l’esposizione in un vero e proprio viaggio introspettivo. Si inizia dall’osservazione di un’immagine per proseguire nell’immaginazione e nella riflessione personale di ogni visitatore.

Il percorso espositivo si snoderà dunque in uno dei luoghi storici di Ragusa, dove una luce soffusa accompagnerà i visitatori in un ambiente intimo e suggestivo. Le fotografie, con la loro capacità di catturare l’essenza di un attimo, un’emozione o un paesaggio, e le poesie, con la loro musicalità e profondità, si sublimano a vicenda, creando una terza forma d’arte che va oltre la semplice somma delle due. “Sguardi in versi” diventa così un potente strumento di inclusione, capace di abbattere barriere linguistiche e culturali, rendendo la poesia accessibile grazie all’immediatezza visiva delle immagini.L’inaugurazione dell’esposizione è prevista per venerdì 18 ottobre alle ore 17,30.

Maurizio Damiano, scrittore e poeta, è palermitano di nascita ma per lavoro adesso vive a Ragusa. Le sue prime raccolte di poesie hanno esplorato temi universali come il tempo, l’amore, la perdita e il senso della vita. Col tempo, ha esplorato altri generi letterari, iniziando a scrivere saggi, affrontando temi che spaziano dalla filosofia alla storia, dalla politica alla psicologia. Tra i lavori più recenti, “Manuale del Consulente Moderno” e “Sistema solare: Dal mito alla cosmologia”, che hanno riscosso un buon successo. Diversi i riconoscimenti ottenuti mentre alcune poesie sono state inserite in prestigiose antologie.

Cristina Arrabito è una fotografa professionista, nata a Catania ma anche lei vive nel capoluogo ibleo. Diplomata all’accademia di Catania Harim, settore fotografia, si occupa di fotografia di matrimoni ed eventi in generale, allo stesso tempo ama sperimentare il lato più “artistico” di questo settore, portando avanti svariati progetti artistici individuali. Ha un grande amore per lo sport che fotografa tutte le volte che ne ha l’occasione, come fotografa di gare sportive. Ha partecipato a diverse mostre collettive e ad un progetto contro la discriminazione sessuale.