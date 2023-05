Ancora un altro bel fine settimana da incorniciare per la Naturosa Bike & Co. Ragusa. Ancora una dimostrazione di forza dell’intero gruppo che, tra l’altro, forte dell’organizzazione societaria alle spalle, sta gestendo queste fasi con la massima determinazione per cercare di garantire risposte adeguate soprattutto ai talenti più giovani che possono sfruttare al meglio la situazione favorevole per riuscire a crescere. E’ accaduto anche stavolta, domenica scorsa, in occasione della terza prova di Coppa Sicilia riservata ai Giovanissimi, tenutasi ad Agrigento. Il team, con la consulenza specifica dei direttori sportivi, ha saputo indirizzare i propri sforzi nella direzione adeguata e ha saputo raccogliere, ancora una volta, risultati di rilievo che lasciano ben sperare per il cammino futuro degli atleti più giovani.

E così, nella categoria G1 femminile, è arrivato il primo posto di Michela Cappello mentre decimo si è classificato Benedetto Stamilla. Da sottolineare, poi, il terzo posto di Lorenzo Gualato nella G2 maschile mentre nella G3 maschile da registrare il 12esimo posto di Carlo Avola e il 24esimo di Mattia Boscarino. E, ancora, la pattuglia iblea ha conquistato altri piazzamenti significativi per quanto riguarda la G4 maschile con Paolo Ali al quinto posto, il sesto di Giorgio Cappello e il 24esimo di Michele Scala. Infine, nella categoria G5 maschile, undicesimo Flavio Parisi e quinto nella G6 Andrea Nascondiglio. Un gruppo molto assortito, dunque, ha fatto registrare risultati interessanti e che consentono di pensare alla costruzione di un futuro di tutto rispetto. A Messina, poi, la Naturosa Bike & Co. Ragusa si è fatta trovare pronta anche con Giovanni Distefano che, in una competizione su strada, ha conquistato la 19esima posizione.

“Abbiamo una squadra davvero interessante – sottolinea il presidente Giuseppe Nascondiglio – che si sta spendendo in tutte le situazioni. Siamo convinti che tutto quello che stiamo seminando adesso potrà servirci nelle occasioni future in cui dovremo dimostrare sino in fondo le nostre capacità. E tutto ciò grazie a uno staff tecnico di prim’ordine che mette in mostra tutte le proprie caratteristiche per riuscire a centrare sempre nuovi e importanti obiettivi”.