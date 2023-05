Un cittadino straniero è stato denunciato dalla Polizia di Stato di Comiso per furto aggravato. L’uomo è stato colto in flagranza di reato mentre rubava merce in un supermercato. In particolare gli agenti del locale Commissariato, su chiamata di una addetto alle casse di un noto supermercato di Comiso, hanno colto in flagranza di reato un extracomunitario, di anni 25, regolare sul territorio nazionale, che aveva asportato indumenti e generi alimentari dagli scaffali.

A seguito della segnalazione pervenuta in Commissariato gli agenti intervenivano immediatamente sul posto, bloccando il giovane con la refurtiva addosso mentre stava per lasciare la struttura. Sottoposto a perquisizione personale, addosso gli veniva rinvenuta la merce che aveva poco prima asportato, del valore di circa 100 euro, che veniva restituita all’esercente. Per tali fatti il soggetto è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto aggravato.