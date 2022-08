Roma – Simona Quadarella conquista la medaglia d’oro negli 800 metri stile libero agli Europei di nuoto in corso a Roma, al Foro Italico. L’azzurra lotta con la tedesca Isabel Marie Gose (seconda), poi mette la quinta e conquista il suo terzo metallo pregiato consecutivo in questa specialità ai campionati europei con il tempo di 8’20″54. Completa il podio la turca Merve Tuncel, mentre Martina Rita Caramignoli chiude al quinto posto. “E’ stato molto emozionante – ha dichiarato la Quadarella – sono felice di aver vinto anche se speravo di fare qualcosa in meno per quanto riguarda il tempo. Ho avvertito molto gli ultimi 100 metri. E’ il mio settimo oro europeo in vasca lunga, riconfermarsi è la cosa più difficile e più bella dello sport”.

Dall’ultima gara di giornata è arrivato infine un argento per la staffetta azzurra nella finale della 4×100 mista mista. La squadra formata da Ceccon, Martinenghi, Di Liddo e Di Pietro chiude in 3’43″61, solamente dietro a un’imprendibile Olanda che si prende l’oro con quasi due secondi di vantaggio. Bronzo per la Gran Bretagna.

