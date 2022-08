Marina di Ragusa – Anche oggi proseguono le celebrazioni in onore di Santa Maria di Portosalvo il cui novenario sta per entrare nel vivo prima della grande festa esterna in programma, come da tradizione, il giorno di Ferragosto. Festa che ritorna dopo i due anni di restrizioni legati alla pandemia. Oggi, in particolare, alle 8 c’è stata la celebrazione eucaristica, alle 18,45, invece, è in programma la recita del Rosario meditato e la coroncina alla Madonna, alle 19,30 la santa messa. Alle 21,30, poi, ci sarà l’adorazione eucaristica in chiesa, guidata dal sacerdote Giovanni Nobile.

Domani, martedì 9 agosto, alle 8 celebrazione eucaristica, alle 18,45 la recita del Rosario meditato e la coroncina alla Madonna. Alle 19,30 la celebrazione eucaristica. Da mercoledì 10 al via il triduo in preparazione alla festa che sarà predicato da don Fabio Stracquadaini, amministratore della parrocchia Santa Maria delle Grazie in Comiso. In particolare, mercoledì, alle 8, ci sarà la celebrazione eucaristica, alle 18,45 il Rosario meditato e la coroncina alla Madonna, alle 19,30 la celebrazione eucaristica con omelia tenuta dal predicatore e benedizione delle mamme in attesa. Giovedì 11, alle 8 celebrazione eucaristica, alle 18,45 la recita del Rosario meditato e coroncina alla Madonna, alle 19,30 celebrazione eucaristica con omelia tenuta dal predicatore e benedizione dei bambini. Il parroco, il sacerdote Riccardo Bocchieri, ricorda ai fedeli che gli stessi sono invitati ad illuminare e addobbare le vie dove si snoderà la processione con il simulacro e chi desidera può acquistare in sacrestia i drappi con l’immagine della Madonna da esporre fuori dalle case o sui balconi.