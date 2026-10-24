È dolore a Modica per la tragica scomparsa di Stefano Gradante, il ragazzo di appena 16 anni morto a seguito delle gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto lo scorso 21 ottobre in contrada Mauto, a Modica Alta. Intanto, non è stata ancora fissata la data dei funerali: come comunicato dalla famiglia nel manifesto funebre, giorno e orario delle esequie saranno resi noti non appena possibile, dopo le necessarie autorizzazioni.

La morte del giovane ha gettato nello sconforto familiari, amici e quanti avevano avuto modo di conoscerlo. Stefano frequentava l’istituto Archimede di Modica, dove era apprezzato per la sua solarità e la disponibilità verso gli altri. Un ragazzo descritto come solare e benvoluto, la cui vita si è spezzata troppo presto, lasciando un vuoto profondo nella comunità scolastica e nell’intera città.

Il drammatico incidente si era verificato il 21 ottobre in contrada Mauto, a Modica Alta. Lo scooter condotto dal sedicenne si era scontrato con un’auto guidata da un modicano di 27 anni, rimasto ferito nell’impatto e successivamente trasportato all’ospedale Maggiore di Modica.

Sul luogo dell’incidente era intervenuta un’ambulanza del 118 con medico a bordo. Vista la gravità delle condizioni del ragazzo, era stato richiesto tempestivamente l’intervento dell’elisoccorso, che aveva trasferito Stefano al Trauma Center dell’ospedale Cannizzaro di Catania.

Nonostante gli sforzi dei sanitari, il sedicenne non è riuscito a sopravvivere alle gravi lesioni riportate.

In queste ore, Modica si stringe attorno alla famiglia di Stefano, colpita da un dolore immenso per una perdita così prematura. Resta ora in attesa di conoscere la data delle esequie, che sarà comunicata non appena saranno completate le procedure necessarie.