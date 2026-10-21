Tre persone sono rimaste ferite martedì sera in uno scontro tra due auto sulla Strada provinciale 25, che collega Ragusa a Marina di Ragusa. L’incidente è avvenuto all’altezza di contrada Palazzola, dove un cantiere riduce la strada a senso unico alternato, regolato da un semaforo temporaneo.

Secondo una prima ricostruzione, un’automobile che viaggiava in direzione di Ragusa avrebbe perso il controllo per cause ancora da accertare. Il veicolo ha abbattuto la segnaletica e il semaforo mobile del cantiere, poi ha sbandato e ha invaso la corsia opposta, dove in quel momento arrivava una seconda vettura. Dopo l’urto entrambe le auto sono rimaste ferme al centro della carreggiata, gravemente danneggiate.

Sul posto sono arrivate diverse ambulanze del 118. I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi e il tratto di strada, mentre le forze dell’ordine hanno eseguito i rilievi e gestito il traffico. I rilievi servono a ricostruire la dinamica e non indicano di per sé responsabilità.

I tre feriti, dopo le prime cure sul posto, sono stati portati al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa per altri accertamenti. Secondo le prime informazioni, nessuno sarebbe in pericolo di vita.