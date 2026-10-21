Giuseppa Gurrieri ha compiuto 100 anni martedì 20 ottobre e a festeggiarla, accanto ai familiari, c’era anche il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì.

Il primo cittadino le ha consegnato una targa celebrativa per il suo 100° compleanno. Per nonna Pina, come la chiamano i suoi cari, è stata una giornata di emozione, trascorsa con le persone più vicine.

È nata a Ragusa il 20 ottobre 1926, figlia unica di Carmela e Giuseppe. Il padre combatté nella Grande Guerra e fu decorato con medaglie d’argento e di bronzo. Oggi una via di Ragusa porta il suo nome.

Giuseppa Gurrieri è stata un’abile sarta. Vedova di Salvatore Vero, ha avuto due figli e oggi è nonna di due nipoti e bisnonna di un pronipote.

Il suo secolo attraversa le pagine più dure del Novecento: ha vissuto le difficoltà della Seconda guerra mondiale, poi quelle del Dopoguerra e i decenni successivi, fino a oggi. È una vita ricca di esperienze e di ricordi da raccontare, quella della centenaria ragusana, descritta come un esempio di forza d’animo, saggezza e semplicità.