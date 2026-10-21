Si è tenuto presso la Prefettura di Ragusa un tavolo istituzionale dedicato al settore dell’autotrasporto, convocato su richiesta avanzata in sinergia dal Senatore Salvo Sallemi (Fratelli d’Italia) e dal Sindaco di Vittoria Francesco Aiello a seguito di un confronto tenuto al Mercato Ortofrutticolo della città ipparina.

Nel corso dell’incontro sono state ascoltate con attenzione le istanze delle categorie interessate, delle associazioni datoriali e delle organizzazioni sindacali presenti.

“Il Governo nazionale ha già assunto impegni concreti nei confronti degli autotrasportatori, che hanno per questo revocato lo sciopero e le altre forme di protesta precedentemente indette. Resta tuttavia attiva una frangia residuale, non rappresentata dalle sigle di categoria, che sta proseguendo con i blocchi in alcune zone, determinando un potenziale disagio e un ostacolo per la piena ripresa delle attività lavorative dell’intero comparto”, dice Sallemi.

“Rivolgo un sentito ringraziamento a S.E. il Prefetto di Ragusa per la costante attenzione e per la tempestiva convocazione del tavolo. Sono stati affrontati i nodi attuali e seguiranno costanti aggiornamenti in stretta sinergia tra la Prefettura e il Ministero competente per definire le prossime determinazioni da adottare, a tutela del lavoro e di tutti i lavoratori. Il comparto agricolo in particolare chiede tutele e tutte le istituzioni stanno profondendo il massimo impegno”.