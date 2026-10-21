Un uomo deve scontare in carcere una condanna per furto in abitazione in concorso: lo ha arrestato a Vittoria la Polizia di Stato. Gli agenti hanno eseguito un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, dopo che l’uomo è stato riconosciuto colpevole del reato.
Concluse le formalità, l’arrestato è stato trasferito nella Casa circondariale di Ragusa.
Secondo la Polizia di Stato, l’arresto rientra nell’attività svolta sul territorio di Vittoria. Questa attività comprende anche l’esecuzione dei provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria.