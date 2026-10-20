Un tentativo di furto di gasolio dagli automezzi di un’azienda della prima periferia di Modica si è interrotto nella notte tra giovedì 15 e venerdì 16 ottobre con la fuga dei ladri, all’arrivo di una pattuglia della vigilanza privata.

Secondo la ricostruzione dell’istituto di vigilanza La Ronda, intorno alle 23:40 di giovedì un operatore della centrale operativa ha notato dalle telecamere installate nell’azienda alcune persone intente a prelevare carburante dai mezzi in sosta nel piazzale e a riempire dei recipienti.

La centrale ha mandato sul posto la radiomobile di zona, arrivata pochi minuti dopo: alla vista della pattuglia i ladri sono scappati. Il carburante sottratto, secondo l’istituto, è stato recuperato per intero.

Informati dalla centrale operativa, sul posto sono arrivati anche i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto e risalire ai responsabili.