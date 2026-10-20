Un minorenne è stato denunciato dalla Polizia di Stato di Ragusa dopo essere stato trovato con circa 18 grammi di hashish nello zaino, già divisi in dosi.
Il giovane è stato fermato per un controllo dagli agenti della Sezione Volanti durante i pattugliamenti. Nello zaino, oltre alla sostanza confezionata in dosi, i poliziotti hanno trovato anche un bilancino di precisione.
Il minorenne è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità giudiziaria con l’ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di una denuncia: la sua posizione sarà valutata dalla magistratura e vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.
Nel complesso, l’attività delle Volanti ha portato al sequestro di circa 30 grammi di droga. Altre tre persone sono state segnalate alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti.
I controlli rientrano nei servizi di prevenzione disposti dal Questore di Ragusa, con un monitoraggio più intenso nelle aree dei centri storici e nelle zone periferiche frequentate dai giovani. Le pattuglie, secondo la Questura, proseguiranno nei prossimi giorni.