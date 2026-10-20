È morto a 68 anni Enzo Ina, conosciuto a Scicli come «u King». Era attore e stuntman e per anni è stato un volto delle fiction girate in provincia di Ragusa, a cominciare dal Commissario Montalbano.

Ina è stato colpito da un malore improvviso nella sua abitazione. Il personale del 118 è intervenuto in tempi rapidi, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Secondo una prima ricostruzione, la morte sarebbe stata causata da un infarto. La notizia si è diffusa in città nel giro di poche ore. Il soprannome con cui tutti lo conoscevano era lo stesso con cui firmava il suo lavoro sui set: Enzo King.

Con Montalbano, la serie con Luca Zingaretti iniziata nel 1999, Ina ha lavorato spesso fin dalla prima stagione. Negli anni era diventato per molti «lo stuntman di Montalbano». Era lui a girare le sequenze più rischiose al posto del protagonista. «Le scene che la gente vede su Montalbano, le scene più pericolose, sono io a farle, non è lui», aveva raccontato con orgoglio.

La sua carriera è andata oltre la fiction di Rai 1. Ina ha lavorato in Il capo dei capi, L’ultimo dei Corleonesi, Le ultime 56 ore e Squadra antimafia – Palermo oggi. Quasi tutti i titoli erano drammi e thriller sulla mafia. Nella terza serie di L’onore e il rispetto, andata in onda su Canale 5 e girata tra le province di Siracusa e Ragusa, era la controparte di Gabriel Garko. La regia era di Alessio Inturri e Luigi Parisi e nel cast c’erano anche Alessandra Martines e Giuliana De Sio.

Non sono mancate le parentesi comiche, con i film di Ficarra e Picone. In Il 7 e l’8 era la controparte di Picone in bicicletta. In La matassa si lanciava in una lunga corsa per acchiappare i due protagonisti in fuga.