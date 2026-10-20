Una perturbazione atlantica porterà temporali anche intensi, piogge diffuse e venti di burrasca in Sicilia tra la tarda serata di martedì 20 ottobre e la notte successiva. Il fronte entrerà dal Trapanese e coinvolgerà progressivamente tutte le province dell’isola.

Prima del peggioramento, un richiamo di aria mite tiene le temperature sopra la media, con forti escursioni tra minima e massima. Le previsioni indicano 28 °C a Trapani, con un’escursione di 11 gradi, e 26 °C a Palermo. Agrigento e Catania arrivano a 25 °C, Messina e Siracusa a 24 °C. Più fresche le zone interne: 22 °C a Caltanissetta, mentre a Enna la minima scende a 13 °C.

Dopo il Trapanese, il fronte si sposterà rapidamente verso est. Tra la notte e le ore centrali sono previsti rovesci a carattere temporalesco, localmente forti, sul Siracusano, sul Ragusano e lungo la fascia ionica. In serata i nuclei più attivi potrebbero spingersi verso il Messinese, mentre su Catania è attesa una pioggia debole nel primo pomeriggio.

La serata e la notte sono le fasi in cui è raccomandata la massima prudenza. Sulle aree costiere e portuali l’umidità elevata potrebbe formare foschie dense e nebbie, con una visibilità sotto i 500 metri.

Il fenomeno più rilevante sarà il rinforzo dello Scirocco, da moderato a forte sul Canale di Sicilia e sullo Ionio, con raffiche fino a 75,6 km/h sulle Egadi. Per il settore tirrenico è stato diramato un avviso di burrasca di Scirocco, con punte fino a 90 km/h.

I mari saranno da mossi a molto mossi, con mareggiate sulle coste meridionali e orientali, comprese quindi quelle del Ragusano. Sono possibili difficoltà per le attività marittime e per i collegamenti con Eolie, Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria.

Il maltempo dovrebbe durare circa 48 ore. Da giovedì 22 ottobre è prevista una graduale attenuazione, con schiarite alternate a nuvolosità irregolare. La tregua potrebbe essere breve: per venerdì 23 ottobre i modelli indicano l’arrivo di un secondo fronte, con instabilità per tutto il fine settimana.