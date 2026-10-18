Sette spettacoli tra novembre e maggio, con Cesare Bocci, Vittoria Belvedere, Carlo Buccirosso ed Enrico Guarneri tra gli interpreti. È il cartellone della stagione 2026/2027 del Teatro Duemila di Ragusa, che si aprirà sabato 28 novembre.

La stagione è promossa dall’associazione culturale C&M, con la direzione artistica di Carlo Nobile. Il programma alterna classici del Novecento, commedie contemporanee e teatro siciliano, e si chiuderà domenica 16 maggio 2027.

Ad aprire sarà “Le serve” di Jean Genet, con Fioretta Mari, Nadia De Luca e Francesca Ferro e la regia di Guglielmo Ferro. Lo stesso regista firma anche il secondo appuntamento, mercoledì 13 gennaio 2027: “Il commissario Montalbano”, interpretato da Vincenzo Pirrotta.

Giovedì 21 gennaio arriva “Indovina chi viene a cena?”, testo di William Arthur Rose adattato da Mario Scaletta, con Cesare Bocci e Vittoria Belvedere. Sabato 20 febbraio Giampiero Ingrassia e Paolo Triestino porteranno in scena “Ciò che vide il maggiordomo” di Joe Orton, diretto da Giovanni Anfuso.

A marzo il palco è tutto al femminile. Venerdì 5 marzo va in scena “Belle ripiene”, scritto e diretto da Massimo Romeo Piparo, con quattro interpreti: Rossella Brescia, Roberta Lanfranchi, Rosalia Porcaro e Samuela Sardo.

Martedì 13 aprile Carlo Buccirosso presenterà “Qualcosa è andato storto”, commedia di cui è autore e regista. La chiusura, domenica 16 maggio, è affidata a Enrico Guarneri con “Fiat Voluntas Dei”, testo di Giuseppe Macrì diretto da Plinio Milazzo.

Secondo gli organizzatori, la stagione punta a tenere insieme teatro d’autore e intrattenimento, per raggiungere pubblici diversi e rafforzare il ruolo del Teatro Duemila nella vita culturale della città.

Biglietti e abbonamenti si acquistano attraverso i canali ufficiali della stagione e al botteghino di via Roma 168, a Ragusa. Il botteghino è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.