Una bambina di un anno è stata trasferita in elisoccorso a Catania con un trauma cranico dopo una caduta in una struttura ricettiva di Giarratana. Gli esami eseguiti in ospedale hanno escluso conseguenze gravi. La piccola è fuori pericolo e resta sotto osservazione.

La bimba è figlia di una famiglia svedese in vacanza nel territorio ibleo. Secondo una prima ricostruzione, l’incidente è avvenuto in mattinata: la piccola sarebbe caduta da una sedia, battendo la testa sul pavimento. I genitori e il personale della struttura le hanno prestato i primi soccorsi.

I genitori l’hanno poi accompagnata in un ambulatorio medico del paese. Qui i sanitari hanno riscontrato un trauma cranico ritenuto significativo, tale da richiedere accertamenti immediati in ospedale.

È stato quindi attivato il sistema di emergenza sanitaria. Da Chiaramonte Gulfi è arrivata un’ambulanza con un medico a bordo e, viste le condizioni della bambina, è stato chiesto l’intervento dell’elisoccorso. L’elicottero è atterrato in un’area vicina e ha trasferito la piccola in una struttura ospedaliera specializzata di Catania. Nelle prime fasi dell’assistenza la bambina è stata intubata e stabilizzata, per permettere ai medici di eseguire tutti gli accertamenti necessari.

Gli esiti sono arrivati nel pomeriggio. La Tac e gli altri esami diagnostici eseguiti nell’ospedale etneo hanno escluso conseguenze gravi legate al trauma. Secondo le prime informazioni, il quadro lascia prevedere un regolare percorso di guarigione.

A Giarratana molti cittadini si sono interessati alle condizioni della bambina e si sono messi a disposizione della famiglia svedese per offrire supporto e assistenza.