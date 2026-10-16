Il Comune di Acate cerca un’associazione che organizzi i carri allegorici e i gruppi mascherati del Carnevale Acatese 2027. Ha a disposizione 40.000 euro, che andranno interamente ai cinque gruppi in gara. Le domande vanno presentate entro il 30 ottobre 2026.

Il nuovo avviso sostituisce integralmente quello del 5 ottobre 2026, che è stato revocato. Le domande già inviate per quel bando non saranno valutate: chi è interessato deve presentarne una nuova. Il Carnevale si svolgerà dal 6 al 9 febbraio 2027, con le sfilate lungo Corso Indipendenza e le principali vie cittadine, serate musicali e altre iniziative collaterali. Date e percorsi potranno essere precisati dall’amministrazione anche in base alle prescrizioni sulla sicurezza.

L’associazione scelta non riceverà compensi per il lavoro di coordinamento. Dei 40.000 euro, 20.000 saranno versati come anticipo ai gruppi per avviare la costruzione dei carri; gli altri 20.000 arriveranno dopo le sfilate, come premi distribuiti secondo la graduatoria del concorso. Se i gruppi partecipanti saranno meno di cinque, la somma si ridurrà in proporzione. Spettacoli, intrattenimento e servizi come SIAE, sicurezza, assicurazione e ambulanza restano invece a carico del Comune, che vi destina altri 15.000 euro.

Toccherà all’affidatario individuare i cinque gruppi con un invito aperto e pubblicizzato sul territorio, scrivere entro 15 giorni dall’affidamento il regolamento del concorso, comporre una giuria senza conflitti di interesse e trasferire le somme con strumenti tracciabili, senza trattenerne alcuna quota. Dovrà anche garantire la sicurezza dei carri, con l’idoneità statica attestata da un tecnico abilitato e l’assicurazione RCA dei mezzi trainanti, e presentare il rendiconto entro 60 giorni dalla fine della manifestazione.

Possono partecipare associazioni di volontariato, culturali, sportive e ricreative, enti del Terzo Settore ed enti senza scopo di lucro che operano nel territorio comunale. Una commissione assegnerà fino a 100 punti: 60 per la qualità della proposta, 30 per l’esperienza in eventi analoghi e 10 per le risorse aggiuntive, come sponsor o raccolte fondi. L’affidamento è possibile anche con una sola domanda ritenuta idonea.

La domanda, redatta sull’Allegato B e firmata dal legale rappresentante, si invia via PEC a protocollo@pec.comune.acate.rg.it, via email a protocollo@comune.acate.rg.it o si consegna a mano all’Ufficio Protocollo. Nell’oggetto va scritto «Avviso Carnevale Acatese 2027 – Carri allegorici e gruppi mascherati»; fa fede la data di arrivo al protocollo. La responsabile del procedimento è Carmela Stornello, dell’Ufficio Affari Generali, raggiungibile allo 0932-877015.