Un uomo senza fissa dimora è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Vittoria con l’accusa di aver strappato il portafoglio a una donna in strada, vicino a una tabaccheria.

Secondo la ricostruzione del Commissariato di Vittoria, l’episodio è avvenuto intorno alle 20. L’uomo si sarebbe avvicinato alla donna, le avrebbe strappato il portafoglio e si sarebbe allontanato in fretta, facendo perdere le proprie tracce.

Gli agenti della volante hanno contattato la vittima, che ha fornito una descrizione accurata dell’uomo. I poliziotti della volante e gli investigatori del Commissariato hanno quindi perlustrato la zona e, poco dopo, hanno rintracciato una persona che corrispondeva alla descrizione.

Durante la perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso delle carte di credito intestate alla donna. Il portafoglio, con all’interno i suoi documenti personali, è stato ritrovato poco distante dal punto in cui era avvenuto il furto.

Accompagnato in Commissariato per il fotosegnalamento e l’identificazione, l’uomo è stato arrestato per furto con strappo. Su disposizione della Procura della Repubblica competente, è stato trasferito nella casa circondariale di Ragusa.