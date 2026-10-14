A Ragusa i genitori di bambini e bambine da 0 a 6 anni hanno un nuovo spazio di confronto. Alla Biblioteca comunale è partito il ciclo «Pomeriggi in cerchio», e il secondo incontro è in calendario martedì 27 ottobre, dalle 16 alle 18.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Ragusa con la Cooperativa Paideia nell’ambito del progetto PNRR «Passo dopo passo. Impronte di futuro», dedicato agli interventi per la cura educativa nel sistema integrato 0-6. Il primo appuntamento si è svolto negli spazi Soffiasogno della Biblioteca ed è stato ideato, organizzato e condotto dalle operatrici comunali insieme ai formatori Tonino e Noemi Solarino. Per il servizio comunale dedicato all’infanzia e alle famiglie l’incontro ha segnato l’avvio di una nuova fase.

Il percorso è partito dalla lettura di alcuni brani dell’albo illustrato «Mamma» di Quentin Gréban e Hélène Delforge. Dalle immagini e dalle parole del libro, i partecipanti sono passati ai temi legati alla genitorialità: il valore del tempo per sé e la cura dei propri figli.

«Il riscontro positivo da parte dei genitori conferma quanto sia fondamentale offrire alla comunità spazi di confronto accoglienti e qualificati», ha dichiarato l’assessora alla Pubblica Istruzione, Catia Pasta. «I Pomeriggi in cerchio nascono proprio per questo: non per dare ricette preconfezionate, ma per offrire strumenti di riflessione e fare rete attorno ai bisogni educativi ed emotivi delle nostre famiglie».

Il secondo incontro avrà come tema «Permessi e blocchi di crescita». Secondo gli organizzatori sarà lo spunto per esplorare come accompagnare con serenità le tappe dello sviluppo dei più piccoli.

Le iscrizioni sono già aperte. Per informazioni e prenotazioni si può contattare lo spazio Soffiasogno al numero 0932 676694.