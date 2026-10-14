Il progetto esecutivo per completare e mettere in sicurezza il porto di Scoglitti, da 6,5 milioni di euro, sarebbe già nelle mani della Regione Siciliana. Lo sostiene Giuseppe Nicastro, assessore ai Lavori pubblici del Comune di Vittoria, che respinge le accuse rivolte all’amministrazione sulla gestione dello scalo e chiede al governo regionale di intervenire.

Secondo l’assessore, il Comune ha inviato una prima nota agli uffici competenti già nel 2023. Il 6 febbraio 2025 ha poi scritto al presidente della Regione, Renato Schifani, segnalando che la Regione disponeva del progetto esecutivo dei lavori di completamento, per un importo complessivo di 6,5 milioni di euro. «Non è vero che mancasse un progetto esecutivo. Gli atti dimostrano esattamente il contrario», ha detto Nicastro.

L’assessore se la prende con chi attribuisce al Comune la responsabilità dei ritardi. «È arrivato il momento di dire basta al continuo scaricabarile nei confronti dell’amministrazione comunale sulla vicenda del porto di Scoglitti», ha dichiarato. Secondo Nicastro, chi critica il Comune «dovrebbe piuttosto spiegare ai cittadini cosa è stato fatto a livello regionale».

Nicastro ha ricordato che il Comune ha portato avanti i contatti con gli enti anche grazie all’assessore comunale Salvatore Avola, che si è occupato delle richieste dei pescatori. Dopo i danni causati dal maltempo e dall’aggravarsi dell’insabbiamento, il sindaco Francesco Aiello ha inviato agli enti competenti una richiesta di intervento urgente. A questa ha allegato una scheda tecnica con la ricognizione dei danni. «Abbiamo fatto tutto ciò che era nelle nostre possibilità e competenze», ha detto l’assessore.

Nicastro si rivolge poi all’opposizione: «Piuttosto che presentare interrogazioni prive di contenuti e alimentare polemiche, sarebbe più utile lavorare insieme per il bene della comunità». Secondo l’assessore, sono in corso «tentativi di alimentare uno scontro politico contro il sindaco Aiello e questa amministrazione».

L’ultimo passaggio riguarda il governo regionale, chiamato a dare risposte al comparto della pesca e alla borgata marinara. «Il Comune ha trasmesso tutte le richieste, le segnalazioni e la documentazione necessaria. Adesso spetta alla Regione dare risposte concrete», ha detto Nicastro. «L’obiettivo comune deve essere quello di aiutare Scoglitti, sostenere i pescatori e garantire finalmente la messa in sicurezza del porto».