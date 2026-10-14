Biagio Izzo e Augusto Fornari aprono la stagione 2026-2027 di «In Teatro Prosa» al Teatro Garibaldi di Modica con la commedia «Finché giudice non ci separi», in scena giovedì 15 e venerdì 16 ottobre alle 21.

Il testo è firmato da Augusto Fornari, Antonio Fornari, Andrea Maia e Vincenzo Sinopoli. Fornari cura anche la regia e divide la scena con Izzo. Con loro recitano Adriano Falivene, Carla Ferraro, Roberto Giordano e Adele Vitale, in una commedia corale che inaugura il cartellone di prosa della Fondazione Teatro Garibaldi.

Al centro della storia ci sono quattro amici alle prese con le conseguenze della separazione. Massimo, libraio antiquario, esce da un divorzio particolarmente difficile: il giudice gli ha tolto la casa e la possibilità di vivere con la figlia e gli ha imposto un consistente assegno mensile per l’ex moglie. Con poco più del necessario per vivere, si ritrova in un appartamento di 35 metri quadrati.

Tre amici, anche loro separati, provano a rimetterlo in piedi, ognuno con la propria esperienza e i propri consigli su come affrontare il divorzio e tornare alla normalità. Quando sembrano esserci riusciti, alla porta bussa un’avvenente vicina di casa e gli equilibri saltano di nuovo, tra equivoci e situazioni paradossali. La regia costruisce il racconto sulla quotidianità dei personaggi, tra separazioni e nuove possibilità.

La presidente della Fondazione Teatro Garibaldi, Maria Monisteri, e il sovrintendente Tonino Cannata hanno legato l’avvio della stagione alla risposta degli spettatori: «La partecipazione del pubblico e l’andamento degli abbonamenti confermano quanto il Teatro Garibaldi rappresenti un punto di riferimento per la vita culturale del territorio e quanto sia forte il desiderio di tornare a condividere le emozioni degli spettacoli».

La stagione ha il sostegno della Regione Siciliana, del Comune di Modica, dell’Assemblea regionale siciliana, del Libero Consorzio comunale di Ragusa, della Camera di commercio del Sud Est Sicilia e della Banca Agricola Popolare di Sicilia. Media partner è Video Regione.

I biglietti sono in vendita al botteghino del teatro e online su Ciaotickets. Per informazioni si possono consultare il sito www.fondazioneteatrogaribaldi.it e le pagine social della Fondazione, oppure telefonare allo 0932 946991.