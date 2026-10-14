Un uomo è stato arrestato a Ragusa con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti: gli agenti della Polizia di Stato lo hanno trovato in possesso di 164 grammi di hashish, 18 grammi di marijuana e circa 2.500 euro in contanti.

A fermarlo è stata una pattuglia della Volante della Questura durante un servizio di controllo notturno nelle vie del centro storico. Gli agenti lo hanno riconosciuto mentre viaggiava su una moto: pochi giorni prima era già stato denunciato per guida senza patente, con recidiva. Secondo la ricostruzione della Polizia, alla vista della pattuglia l’uomo ha parcheggiato subito il mezzo e si è allontanato di corsa insieme alla donna che era con lui. Gli agenti li hanno raggiunti entrambi e li hanno sottoposti a controllo.

La perquisizione personale e quella domiciliare hanno portato al ritrovamento della droga, di materiale per il confezionamento delle dosi e del denaro. Secondo la Questura, l’uomo non ha saputo giustificarne la provenienza.

Al termine degli adempimenti di rito è scattato l’arresto. Su disposizione della Procura della Repubblica di Ragusa, l’uomo è stato portato nella casa circondariale del capoluogo. L’arresto dovrà essere convalidato dal giudice per le indagini preliminari.

Per il comportamento tenuto durante il controllo, che gli agenti descrivono come ostile e minaccioso, e per essere stato sorpreso ancora una volta alla guida della moto senza patente, l’uomo è stato anche denunciato a piede libero.

Le accuse sono minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente con recidiva nel biennio. Per lui, come per ogni indagato, vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.