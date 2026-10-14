I dipendenti del Gruppo Leocata potranno informarsi sugli screening oncologici gratuiti dell’ASP di Ragusa e prenotare gli esami senza lasciare il posto di lavoro. Sono in programma due incontri in azienda, martedì 20 e giovedì 22 ottobre.

Il primo si terrà alle 16 nella mensa dello stabilimento Avimec, il secondo alle 15.30 nella sala riunioni di Leocata Mangimi a Modica. A incontrare i lavoratori saranno il Dipartimento di Prevenzione e il Centro gestione screening dell’Azienda sanitaria provinciale. Gli incontri rientrano nel progetto «La tua salute ci sta a cuore», promosso dall’ASP per portare la prevenzione oncologica nei luoghi di lavoro.

Durante gli incontri i dipendenti riceveranno informazioni sui tre programmi di screening oncologico offerti gratuitamente dall’ASP e potranno prenotare direttamente gli esami. L’iniziativa punta a far conoscere l’importanza della diagnosi precoce e a facilitare l’accesso ai programmi.

Michele Leocata, CEO del Gruppo Leocata, ha legato l’iniziativa al ruolo delle imprese nella tutela della salute: «Un’impresa non può misurare il proprio valore esclusivamente attraverso i risultati economici e gli obiettivi di crescita, ma deve saperlo esprimere anche attraverso l’attenzione che dedica alle persone che ogni giorno contribuiscono al suo sviluppo. Nel Gruppo Leocata siamo convinti che il benessere dei nostri collaboratori rappresenti un patrimonio fondamentale».

Per la famiglia Leocata, la collaborazione con l’ASP mostra come imprese e istituzioni sanitarie possano lavorare insieme. «Crediamo in un modello d’impresa che sappia coniugare competitività economica, responsabilità sociale e centralità della persona. Un’azienda cresce davvero quando, insieme ai propri risultati, cresce anche il benessere di chi ne fa parte», ha dichiarato la famiglia.

Negli stessi incontri i lavoratori che rientrano nelle fasce d’età previste potranno ritirare il kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci.