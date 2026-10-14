In provincia di Ragusa sono attivi più di 280mila Buoni fruttiferi e Libretti di risparmio postale, per un patrimonio complessivo che supera 1,1 miliardi di euro. I dati, relativi al primo semestre del 2026, sono di Poste Italiane, che distribuisce questi strumenti. I Buoni e i Libretti sono emessi da Cassa Depositi e Prestiti e garantiti dallo Stato.

Nel Ragusano si contano oltre 110mila Buoni e più di 170mila Libretti. Secondo Poste Italiane, in media più della metà della popolazione possiede almeno un Libretto e un residente su tre è intestatario di un Buono.

Il dato provinciale rientra in un quadro regionale in cui la Sicilia è tra le regioni con più sottoscrizioni. Sull’isola i Libretti sono oltre 3,5 milioni e i Buoni circa 2,3 milioni. Il Messinese è la provincia con più Buoni attivi, il Palermitano quella con più Libretti. In tutta Italia i Buoni sottoscritti sono circa 35 milioni e i Libretti più di 31 milioni.

I Buoni si sottoscrivono a partire da 50 euro, senza costi di sottoscrizione, gestione o rimborso. Il capitale e gli interessi maturati si possono chiedere indietro in qualsiasi momento. I Buoni sono disponibili in formato cartaceo agli sportelli dei 34 uffici postali della provincia oppure in forma dematerializzata, con gestione anche dal sito e dall’app di Poste Italiane.

Tra le novità c’è il Buono Premium, pensato per chi porta nuova liquidità. Dura un anno e alla scadenza riconosce un rendimento fisso del 3,25% annuo lordo. Si sottoscrive solo in forma dematerializzata ed è riservato ai titolari di un Libretto di Risparmio Postale. Chi ha un Libretto Smart abilitato alle funzioni dispositive può sottoscriverlo anche online, dai canali digitali di Poste.

I titolari di Libretto Smart abilitati all’operatività online possono anche fare operazioni dall’app e dagli sportelli automatici Postamat, senza usare la Carta Libretto. Le informazioni su caratteristiche, rendimenti e condizioni economiche dei prodotti sono disponibili negli uffici postali e sui canali digitali dell’azienda.