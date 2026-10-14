Santa Croce Camerina avrà oltre 2,6 milioni di euro per rifare viale degli Atleti, riqualificare piazza Primavera a Caucana e costruire una stazione intermodale a Punta Secca. I fondi arrivano dall’Area Urbana Funzionale (FUA) di Ragusa, che con la firma dei disciplinari entra nella fase delle gare d’appalto.

I sindaci dei sei Comuni coinvolti hanno sottoscritto i disciplinari che precedono i decreti di finanziamento. I sei Comuni sono Ragusa, Vittoria, Modica, Scicli, Santa Croce Camerina e Giarratana. La Regione Siciliana finanzia in tutto 50.244.368,95 euro. Con i decreti emanati, i Comuni potranno bandire le gare per affidare lavori e servizi dei progetti esecutivi, già verificati e validati.

A Santa Croce Camerina l’intervento più consistente riguarda la rigenerazione di viale degli Atleti e del piazzale davanti allo stadio, per 1 milione e 590 mila euro. Altri 360 mila euro serviranno a riqualificare piazza Primavera, a Caucana, con aree verdi e spazi di sosta. A Punta Secca, in via Gronchi, sorgerà una stazione intermodale da 679 mila euro.

Il sindaco Peppe Dimartino ha spiegato a che cosa servirà quest’ultima opera: «Consentirà alla nostra borgata marinara di disporre di un parcheggio ampio e funzionale, dotato di aree verdi e di spazi dedicati ai mezzi elettrici. Sarà inoltre uno snodo strategico per i collegamenti lungo tutto il litorale».

Alle tre opere comunali si aggiunge il progetto intercomunale della FUA: una ciclovia che collegherà Marina di Ragusa, Casuzze, Caucana e Punta Secca, con un investimento complessivo di oltre 6 milioni di euro.

Per Dimartino «l’Area Urbana Funzionale di Ragusa rappresenta un’opportunità storica per la crescita del territorio e siamo riusciti a coglierla, intercettando risorse che contribuiranno a cambiare il volto di Santa Croce Camerina».

Il sindaco ha ringraziato la struttura tecnico-amministrativa della FUA, guidata dal dirigente Giovanni Licitra, e il Terzo Dipartimento comunale, diretto dall’architetto Gaudenzio Occhipinti. «Con la firma dei disciplinari e l’emanazione dei decreti di finanziamento – ha detto – si avvierà la seconda fase della FUA, consentendo ai Comuni di procedere con le gare per l’affidamento dei lavori».