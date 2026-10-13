Apple ha presentato martedì 13 ottobre il nuovo HomePod mini, una nuova Apple TV 4K e HomeView, uno schermo da 7 pollici per gestire la casa connessa: in Italia arriveranno solo i primi due, mentre HomeView non sarà venduto nell’Unione europea.

Il nuovo HomePod mini costa 169 euro, si può preordinare da martedì 13 ottobre sul sito e nell’app Apple Store ed è nei negozi da venerdì 30 ottobre. Monta il chip Apple S10 ed è disponibile in cinque colori: rosa, verde, blu, bianco e mezzanotte. La nuova Apple TV 4K, quarta generazione, è in preordine sullo store italiano a 349 euro Iva inclusa, con disponibilità indicata dal 13 novembre.

Secondo Apple, il chip A19 della nuova Apple TV rende la CPU fino al 50% più veloce e la grafica fino a due volte più rapida rispetto alla generazione precedente. Sono dati dell’azienda, ottenuti con test interni su un modello di pre-produzione. Nella confezione c’è il telecomando Siri Remote; i cavi HDMI e USB-C si comprano a parte.

Tra le novità dell’altoparlante c’è il riconoscimento dei suoni: HomePod mini può rilevare gli allarmi antifumo e di monossido di carbonio e mandare una notifica su iPhone, iPad o Apple Watch. Apple precisa che la funzione non va considerata un riferimento in situazioni di pericolo o di emergenza. Con quattro altoparlanti e la nuova Apple TV si può creare un impianto surround per il soggiorno.

«HomePod mini è l’altoparlante ideale per ogni ambiente della casa», ha detto Kaiann Drance, vicepresidente del marketing mondiale dei prodotti per la casa di Apple.

Il prodotto più nuovo resta invece fuori dall’Europa. HomeView, uno schermo da 7 pollici con chip A18 da appoggiare su un mobile o fissare al muro, costa 299 dollari negli Stati Uniti e sarà in vendita dal 13 novembre in Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Australia, India e Nuova Zelanda, oltre che a Singapore e in Sudafrica.

Apple spiega che HomeView non è in vendita nell’Unione europea perché Siri AI non è al momento disponibile su iOS nell’Ue, e che l’azienda sta lavorando con l’Unione per trovare una soluzione. Siri AI è la nuova versione dell’assistente vocale basata sull’intelligenza artificiale, per ora in beta.

Anche sulla pagina italiana dell’Apple TV 4K una nota avverte che «inizialmente, Siri AI non sarà disponibile nell’Unione Europea su iOS o iPadOS».