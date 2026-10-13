Anna Foglietta sarà sabato 17 ottobre a Ragusa e a Scicli per presentare al pubblico «Una storia», il suo esordio da regista, con Alba Rohrwacher e Guido Caprino, in concorso all’ultima Mostra del cinema di Venezia.

La prima tappa iblea è alle 18 al cinema Lumière di via Archimede 214 a Ragusa. Alle 19:30 la regista si sposta al Teatro Italia, in piazza Italia a Scicli. In entrambe le sale incontrerà il pubblico all’inizio della proiezione.

Il film è stato presentato nella sezione Orizzonti dell’83ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia ed è nelle sale dal 24 settembre, distribuito da BIM. La sceneggiatura è della stessa Foglietta, con Tania Pedroni e Matteo Ferri.

Al centro della storia c’è una coppia di provincia, Erika e Mauro. Quando la figlia Irene parte per studiare lontano, la casa si svuota e l’equilibrio su cui i due hanno costruito la loro vita si incrina. Erika, che ha sempre vissuto prendendosi cura degli altri, si ritrova senza una direzione. Mauro, cresciuto con un padre autoritario, prova a riempire il vuoto e si scontra con una fragilità che non aveva mai confessato.

Nel cast ci sono anche Caterina Casini, Elio De Capitani e Duccio Camerini. La fotografia è di Andrea Benjamin Manenti, le musiche di Rodrigo D’Erasmo.

«Una storia» è prodotto da HT Film, Indigo Film, Tenderstories e Blu One Lab con Rai Cinema e con la partecipazione di HBO Max. Tra i produttori figurano Viola Prestieri, Valeria Golino e Nicola Giuliano; Foglietta è anche produttrice associata. Il film ha ricevuto il contributo del ministero della Cultura e della Regione Lazio.

Prima delle tappe iblee, giovedì 15 ottobre la regista è a Palermo, al cinema Rouge et Noir alle 20:30, con un incontro dopo la proiezione. Venerdì 16 è al Cine Teatro Rex di Giarre, con due spettacoli alle 17 e alle 19:30, e alle 20:45 al cinema Aurora di Siracusa.