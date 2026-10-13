Nino Minardo, commissario regionale di Forza Italia, ha detto che il segretario nazionale Antonio Tajani lo ha incoraggiato a proseguire il cambiamento del partito in Sicilia. Minardo lo ha dichiarato dopo un incontro con lo stesso Tajani.

«L’incoraggiamento del segretario nazionale Antonio Tajani a proseguire nell’opera di cambiamento di Forza Italia in Sicilia ci dà ulteriore forza e responsabilità», ha dichiarato Minardo. Per il commissario regionale è «un percorso necessario, che guarda al futuro, valorizza quanto di buono è stato fatto e punta ad aprire il partito a nuove energie e protagonisti».

Nella stessa dichiarazione Minardo ha richiamato il governo regionale e il suo presidente. «Come abbiamo ribadito più volte, il governo regionale guidato da Renato Schifani deve proseguire nella propria azione nel rispetto degli impegni assunti con i siciliani», ha detto il commissario di Forza Italia.