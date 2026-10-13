Sono in corso i lavori di riqualificazione della zona artigianale di Ragusa. L’intervento costa 1,5 milioni di euro ed è finanziato dalla Regione Siciliana con un bando. Riguarda strade, marciapiedi, parcheggi, illuminazione, segnaletica e videosorveglianza.

Il progetto è stato presentato alle imprese della zona durante un incontro sul posto con i rappresentanti dell’amministrazione comunale. L’assessore ai Lavori pubblici, Gianni Giuffrida, ha spiegato nel dettaglio che cosa cambierà: «L’intervento riguarderà diversi ambiti: le strade e i marciapiedi, la sistemazione di aree destinate a parcheggio e le recinzioni, la segnaletica e il relamping con impianti di nuova generazione capaci di garantire risparmio energetico e migliore illuminazione dell’area, la videosorveglianza».

Alcuni segni del cantiere sono già visibili. «Le tracce segnate sull’asfalto in questi giorni serviranno proprio per il passaggio delle linee di videosorveglianza», ha detto Giuffrida.

Per il sindaco Peppe Cassì, l’obiettivo riguarda soprattutto chi in quest’area lavora ogni giorno. «Il termine riqualificazione non è scelto a caso, perché guardiamo proprio alla qualità di vita di chi frequenta questa parte della città», ha dichiarato. «Spesso quando si parla di qualità di vita si intende quella di chi risiede, ma anche quella di chi lavora, specie in un’area densa di attività come questa, va migliorata».

Alcune delle opere previste nascono da richieste delle aziende. L’assessora allo Sviluppo economico, Catia Pasta, ha spiegato che il progetto è stato costruito insieme alla CNA Territoriale di Ragusa e alle imprese della zona: «Proprio da loro proviene ad esempio la richiesta di destinare un’area a parcheggio, o quella di prevedere un sistema di segnaletica più chiaro, che aiuti clienti e fornitori a orientarsi tra le varie aziende».

Le richieste delle imprese sono confluite in un piano che ha ottenuto il finanziamento regionale. L’amministrazione guarda già a una fase successiva: «Cercheremo altre opportunità di finanziamento per ulteriori interventi», ha aggiunto Pasta.