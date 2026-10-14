Una mostra fotografica e documentaria ripercorre a Ragusa ottant’anni di presenza dei Padri Carmelitani Scalzi, arrivati in città nel 1946. «I Custodi del Giardino. 80 anni di presenza dei Padri Carmelitani a Ragusa» sarà inaugurata giovedì 15 ottobre alle 19.30 nel convento di piazza Carmine. Resterà aperta fino a domenica 24 gennaio 2027, con ingresso libero.

L’esposizione è curata da Amalia Antoci, Giorgio Veninata ed Emanuele Cavarra. Raccoglie documenti, fotografie storiche, immagini d’epoca e cimeli legati alla comunità carmelitana. Il percorso riguarda la vita religiosa, le attività pastorali e le vicende che hanno legato i frati alla città nei decenni successivi al loro arrivo.

La mostra è l’evento centrale delle celebrazioni per l’anniversario promosse dal Santuario Madonna del Carmine. La data dell’inaugurazione non è casuale: il taglio del nastro rientra nel programma della solennità di Santa Teresa d’Avila, una delle figure più rappresentative della spiritualità carmelitana.

Il programma di giovedì 15 ottobre si apre alle 18 con la recita del Santo Rosario. Alle 18.30 è prevista la messa presieduta da don Angelo Galioto, con la partecipazione dell’Ordine secolare carmelitano. Al termine della celebrazione, alle 19.30, sarà inaugurata l’esposizione.

Nelle intenzioni dei promotori, l’iniziativa si rivolge a fedeli, studiosi, cittadini e appassionati di storia locale, chiamati a riscoprire le radici della presenza carmelitana in città.

Dopo l’inaugurazione la mostra sarà visitabile nei locali del convento tutti i giorni dalle 17 alle 21, tranne il lunedì, giorno di chiusura. Il sabato e la domenica è prevista anche l’apertura al mattino, dalle 10 alle 12.30. Per visitarla non serve alcun biglietto.