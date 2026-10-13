Chi cerca un asilo nido per un figlio sotto i tre anni può ora trovarlo su una mappa del Portale della Famiglia e della Genitorialità dell’INPS. Il 6 e il 7 ottobre 2026 l’Istituto ha ampliato il Portale con nuovi servizi: la mappa nazionale dei Centri per la famiglia, l’accesso ai bandi di welfare e i dati statistici sulle misure di sostegno ai genitori.

Le novità sono contenute in tre messaggi. Il primo, il n. 3164 del 6 ottobre, attiva un sistema di geolocalizzazione nella sezione «Servizi vicino a me». Il sistema mostra gli asili nido e le altre strutture educative, pubbliche e private, autorizzate da Regioni ed enti locali per bambine e bambini fino a tre anni. I dati arrivano all’INPS dagli enti territoriali attraverso il canale «Agenda asili nido» e saranno aggiornati man mano.

Lo stesso messaggio riguarda la sezione «Bambina/o in crescita», da cui ora si entra nell’area welfare dell’Istituto. Qui si consultano i bandi attivi per gli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, alla Gestione Assistenza Magistrale e alla Gestione Postelegrafonici.

Con il messaggio n. 3166, sempre del 6 ottobre, il Portale ospita la mappa nazionale dei Centri per la famiglia. L’ha realizzata il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri dopo una rilevazione su tutto il territorio nazionale. La mappa è interattiva e permette di cercare i Centri a livello nazionale, regionale e provinciale. Questi Centri offrono informazione, sostegno alla genitorialità e servizi per il benessere familiare.

Il messaggio n. 3179 del 7 ottobre porta nel Portale gli Osservatori statistici dell’INPS. L’Osservatorio annuale raccoglie dati su assegni familiari, congedi di maternità, paternità e parentali, prestazioni per la disabilità grave e Bonus asilo nido. Si aggiungono l’Osservatorio sull’Assegno Unico Universale, con dati navigabili e l’Appendice statistica mensile, e i focus su Bonus asilo nido, Bonus nuovi nati e Bonus mamma. L’Istituto ha annunciato aggiornamenti periodici.

Il Portale nasce dal progetto PNRR «Creazione di una piattaforma integrata della genitorialità» ed è sviluppato con il Dipartimento per le politiche della famiglia. «Il Portale della Famiglia e della Genitorialità rappresenta il primo passo concreto verso un sistema di offerta dei servizi basato sugli eventi della vita: un unico punto di accesso integrato, semplice e proattivo, che mette a disposizione circa 40 servizi dell’Istituto e oltre 300 collegamenti a servizi offerti da altre Pubbliche Amministrazioni», ha detto Rocco Lauria, direttore centrale Inclusione e sostegno alla Famiglia e alla Genitorialità dell’INPS.

Il Portale si raggiunge dal sito www.inps.it. Per entrare serve SPID di livello 2 o superiore, la Carta d’identità elettronica 3.0, la Carta nazionale dei servizi o eIDAS.