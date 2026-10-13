L’ASP di Ragusa ha stabilizzato altri 22 professionisti, tra personale del comparto e dirigenza sanitaria. Con questi provvedimenti salgono a 439 le stabilizzazioni deliberate dall’Azienda sanitaria provinciale dal 2024.

Il gruppo più numeroso è quello degli infermieri: sono dieci, sui trenta posti previsti dall’avviso pubblico. Gli altri contratti a tempo indeterminato riguardano quattro dirigenti psicologi, tre dirigenti biologi, due ostetriche e un assistente sociale. Completano l’elenco un dirigente veterinario dell’area Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche e un terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva.

I provvedimenti sono stati adottati nei giorni scorsi. Sono i primi risultati delle procedure avviate dall’Azienda per assumere il personale precario che ha maturato i requisiti di legge. «Con questi provvedimenti – ha dichiarato il direttore generale dell’ASP di Ragusa, Giuseppe Drago – proseguiamo nel percorso di valorizzazione delle professionalità che hanno già maturato un’esperienza all’interno del Servizio sanitario».

Il percorso è partito a marzo con una ricognizione interna. Era rivolta ai precari con i requisiti già maturati o da maturare entro il 31 dicembre 2026. A settembre l’Azienda ha approvato due distinti avvisi pubblici. Le stabilizzazioni possono avvenire in modo progressivo, man mano che i singoli lavoratori maturano i requisiti, e nel limite dei posti indicati dal Piano delle assunzioni 2026.

Per Drago, «la stabilizzazione del personale rappresenta un investimento sulla qualità dei servizi e sulla capacità dell’Azienda di programmare le proprie attività, dando maggiore stabilità ai professionisti e rafforzando gli organici».

Dei trenta posti dell’avviso riservato agli infermieri, ne restano da coprire venti. Le procedure prevedono che le stabilizzazioni proseguano per chi maturerà i requisiti entro la fine del 2026.