Quattro alberi di viale Europa, a Ragusa, saranno rimossi perché una relazione agronomica li ha giudicati ammalorati e pericolanti. Al loro posto il Comune pianterà 30 nuovi alberi di diverse specie in cinque zone della città, compresa Marina di Ragusa.

I lavori sono partiti oggi, lunedì 12 ottobre, e li segue l’Ufficio verde del Comune. In viale Europa sono previste la potatura delle alberature e la rimozione delle quattro essenze arboree indicate nella relazione agronomica.

La compensazione riguarda un numero di piante più di sette volte superiore a quello degli alberi abbattuti. I 30 nuovi alberi saranno distribuiti tra il parco Falcone Borsellino in via Australia, via Rosso di San Secondo, piazza del Popolo e viale del Fante. Una parte andrà in via Benedetto Brin, a Marina di Ragusa.

Per le alberature che restano lungo il viale l’intervento è di sola potatura. Le nuove piantumazioni si concentreranno soprattutto nei quartieri del capoluogo, con il parco di via Australia come unica area verde attrezzata tra le destinazioni indicate dal Comune.