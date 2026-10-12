Due auto si sono scontrate frontalmente ieri sera all’ingresso di Scicli, sulla strada percorsa dai veicoli che arrivano da Modica. L’incidente è avvenuto intorno alle 21 e ha rallentato la circolazione in uno dei punti di accesso più trafficati della città.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle Forze dell’ordine, all’origine dello scontro ci sarebbe una manovra errata del conducente di una Fiat 500L. L’automobilista, che proveniva da Modica, come scrive La Sicilia, avrebbe commesso un clamoroso errore scendendo contromano e scontrandosi, inevitabilmente, contro un’altra auto che procedeva nel proprio senso di marcia.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno prestato assistenza agli occupanti dei due veicoli e messo in sicurezza la zona. I militari hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica e verificare eventuali responsabilità. I rilievi servono ad accertare i fatti e non implicano di per sé una responsabilità di uno dei conducenti.

Durante le operazioni di soccorso e i controlli la circolazione ha subito rallentamenti nel tratto dell’incidente. Gli accertamenti dei Carabinieri proseguono per chiarire le circostanze dello scontro.