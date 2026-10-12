È partita a Ragusa la campagna abbonamenti per la stagione teatrale 2026-2027. Tre cartelloni, curati da tre associazioni diverse, porteranno in città spettacoli di prosa, commedie, grandi produzioni nazionali e musical per le famiglie da novembre fino alla primavera.

La direzione artistica dei tre percorsi è affidata a Carlo Nobile. L’organizzazione è divisa tra l’Associazione culturale C&M, l’Associazione culturale ABC e l’Associazione Progetto Teatrando, ognuna con un proprio cartellone. Gli abbonamenti si acquistano al botteghino autorizzato di via Roma 168 e sulle piattaforme online dedicate.

Il primo sipario ad alzarsi sarà quello del Teatro Perracchio, sabato 8 novembre, con il musical «Hercules». È lo spettacolo d’apertura del cartellone per bambini organizzato da Progetto Teatrando. Nei mesi successivi lo stesso cartellone proporrà altri titoli dedicati ai personaggi delle fiabe.

Dal 28 novembre toccherà alla stagione di prosa del Teatro Duemila, promossa da C&M. Il programma alterna i grandi classici alla commedia contemporanea, con interpreti e produzioni di livello nazionale.

A dicembre partirà infine la nuova stagione del Teatro Perracchio, firmata dall’Associazione ABC. Questo cartellone punta sulla commedia di tradizione e sul teatro d’autore, con interpreti conosciuti dal pubblico siciliano.

«Abbiamo costruito tre cartelloni differenti ma perfettamente integrati tra loro», ha spiegato Nobile. «Da una parte i grandi nomi della prosa nazionale, dall’altra il teatro popolare e le commedie più amate, senza dimenticare l’importante lavoro svolto sul pubblico dei bambini e delle famiglie.»

Per il direttore artistico la stagione è anche una prova di collaborazione tra le realtà culturali della città. «Il nostro obiettivo è fare del teatro un luogo sempre più aperto, partecipato e vivo, capace di coinvolgere tutte le generazioni», ha detto Nobile. «Ragusa merita una stagione ricca, prestigiosa e accessibile.»