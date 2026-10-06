Sono 153 i verbali per abbandono di rifiuti elevati a Modica in poco più di due settimane grazie alle telecamere fisse. Tra il 16 e il 31 luglio 2026 le sanzioni hanno raggiunto complessivamente 27.150 euro. Ad elencare il bilancio dei controlli sull’abbandono dei rifiuti del Comune di Modica è l’assessore all’Ambiente, Samuele Cannizzaro.

Il sistema di monitoraggio basato su 7 telecamere fisse — posizionate nelle aree strategiche e più sensibili del territorio (Busita, Fasana, Litoranea Pozzallo-Sampieri, Sant’Elena, Maganuco e Sorda-Sampieri) — ha consentito di elevare i 153 verbali. Le multe applicano l’ordinanza sindacale n. 31346 del 27 luglio 2020.

L’infrazione più frequente è il lancio e l’imbrattamento, punito con 100 euro dall’articolo 3. Riguarda chi non usa correttamente i cassonetti stradali: secondo l’amministrazione, i rifiuti vengono spesso lasciati in fretta senza nemmeno sollevare il coperchio, o addirittura lanciati dai finestrini delle auto in transito. Costa invece 200 euro, in base all’articolo 7, l’abbandono di ingombranti e RAEE, cioè mobili, elettrodomestici e apparecchiature elettriche ed elettroniche.

La sanzione più alta, 450 euro, è prevista dall’articolo 39 per chi usa i cassonetti comunali senza essere residente o domiciliato a Modica. Non è un fenomeno marginale: circa un quarto delle violazioni è attribuito a utenti non residenti, e la quota sale al 35% nelle isole ecologiche al confine con Scicli, Pozzallo e Ispica.

Il bilancio riguarda soltanto gli illeciti commessi da privati cittadini. Quando a lasciare i rifiuti sono imprese, aziende o attività commerciali, ha precisato l’amministrazione, la responsabilità diventa penale, come previsto dalla legge n. 147 del 2025.

Per evitare le multe, il Comune ricorda che è attivo un servizio gratuito di ritiro a domicilio, su prenotazione, per tutti gli ingombranti e i RAEE. Si prenota al numero 366 7556216, attivo anche su WhatsApp, oppure attraverso il sito modicasidifferenzia.it, dove si trovano anche le informazioni sulla corretta gestione dei rifiuti.