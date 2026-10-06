Tre film all’Auditorium Floridia di Modica per parlare di salute mentale, relazioni affettive e inclusione sociale. La rassegna cinematografica «La mente è più vasta del cielo» si terrà giovedì 15, giovedì 22 e giovedì 29 ottobre, sempre alle 18:30, con ingresso gratuito.

L’iniziativa è promossa dal Dipartimento di Salute Mentale dell’ASP di Ragusa, diretto da Giuseppe Morando, e dall’Unità operativa complessa di Psichiatria Modica-Scicli, che ha come referente Giorgio Garofalo. Fa parte delle attività di sensibilizzazione organizzate per ottobre, il mese dedicato alla salute mentale.

Ogni serata seguirà lo stesso schema: una presentazione del film, la proiezione e, alla fine, un momento di confronto con il pubblico sui temi emersi dalla visione. Secondo gli organizzatori, i tre titoli in programma sono stati scelti per il loro valore artistico e perché affrontano diversi aspetti della sofferenza psichica e della sua gestione con un linguaggio accessibile e lontano dagli stereotipi. Un’attenzione particolare andrà al peso delle relazioni affettive e dell’accoglienza nei percorsi di cura.

Con la rassegna l’ASP punta a usare il cinema come strumento di riflessione e di informazione sanitaria. Un secondo obiettivo dichiarato riguarda il rapporto tra i servizi di salute mentale e il territorio, che l’azienda sanitaria intende rafforzare portando questi temi fuori dagli ambulatori.

La rassegna è curata insieme a Giuseppe Volpino, esperto di cinema e promotore di numerosi cineforum, e si svolge con il patrocinio gratuito del Comune di Modica e della Fondazione Teatro Garibaldi.

L’Auditorium Floridia si trova in piazza Matteotti. Gli appuntamenti cadono tutti di giovedì, a una settimana di distanza l’uno dall’altro, e la partecipazione è aperta gratuitamente a tutti i cittadini.