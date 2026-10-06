Una notizia dolorosa ha scosso la comunità modicana. È morta a soli 31 anni Lusiana Scivoletto, lasciando nel dolore il compagno Luciano, l’adorata figlia Ludovica, i genitori, il fratello Giorgio, le sorelle Valentina ed Emily, i suoceri, i cognati, i nipoti e tutti i parenti.
Nel manifesto funebre la famiglia la ricorda con una frase dedicata al suo sorriso: «Il tuo sorriso luminoso continuerà a vivere nei nostri giorni».
I funerali saranno celebrati mercoledì 7 ottobre alle 15 nel Duomo di San Giorgio, a Modica. Al termine del rito la salma sarà trasferita al forno crematorio di Misterbianco. tantissimi i messaggi di cordoglio postati sui social per ricordare la 31enne.