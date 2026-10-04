Oggi, domenica 4 ottobre, Monterosso Almo festeggia Maria Santissima Bambina. Il simulacro uscirà due volte dalla chiesa di Sant’Anna: alle 11,30 per la processione del mattino e alle 20 per quella serale. Dopo il rientro, i fuochi d’artificio in piazza San Giovanni chiuderanno la giornata. È la festa esterna che conclude il calendario delle grandi celebrazioni religiose dell’estate nel centro montano.
La giornata comincerà presto. All’alba i colpi a cannone e le campane annunceranno l’inizio della festa. Seguiranno la messa del mattino e il giro del corpo bandistico per le vie del centro storico. Poi i fedeli si ritroveranno per la solenne celebrazione eucaristica che precede la prima uscita del simulacro.
I festeggiamenti sono cominciati domenica 27 settembre con i momenti liturgici di preparazione. La processione di metà mattina attraverserà le strade del centro abitato tra preghiere e omaggi floreali.
Nel pomeriggio la festa si sposta in piazza Rimembranza per la cena comunitaria, un appuntamento che da anni riunisce il paese.
La processione più attesa è quella della sera. Dopo la messa vespertina, alle 20 la Madonna tornerà tra la gente lungo le principali arterie del centro urbano. Il corteo farà una sosta in piazza Rimembranza, dove si reciterà la supplica alla Madonna di Pompei.
Lo spettacolo pirotecnico in piazza San Giovanni accompagnerà il rientro del simulacro in chiesa e chiuderà ufficialmente i festeggiamenti.