Una giovane originaria di Vittoria, Carola Battaglia, 18 anni, è morta dopo un incidente stradale avvenuto nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 ottobre a Roncello, in Brianza a pochi chilometri da Busnago, il Comune dove viveva la 18enne. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, poco dopo la mezzanotte, in via Aldo Moro, la Fiat 500 che guidava la 18enne si è scontrata frontalmente con un’Audi. La giovane è stata soccorsa e trasportata in codice rosso all’ospedale di Vimercate dove i medici, poco dopo, ne hanno constatato il decesso.

Sull’Audi, c’era un uomo di 40 anni, rimasto gravemente ferito ma non in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Vimercate che stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Con Carola viaggiava un amico di 16 anni. È arrivato in condizioni gravissime all’ospedale Niguarda di Milano. Secondo le ultime informazioni avrebbe dato timidi segni di ripresa, ma la prognosi resta riservata.

Lo scontro è avvenuto vicino a una curva, alla periferia orientale della provincia. I carabinieri hanno eseguito i rilievi e gestito la viabilità, mentre le cause dell’impatto restano da accertare.

I soccorsi sono partiti subito: in via Aldo Moro sono arrivate tre ambulanze e due automediche, poi l’elisoccorso abilitato al volo notturno per accelerare il trasporto dei feriti più gravi. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area.

Nel giro di poco sul posto si sono radunati molti giovani, amici dei due ragazzi che viaggiavano sulla Fiat.