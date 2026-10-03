A Sortino, nel Siracusano, una banda ha sradicato con un escavatore gli sportelli bancomat di due banche nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 ottobre. I colpi hanno preso di mira la filiale del Monte dei Paschi di Siena e quella della Banca Agricola Popolare di Sicilia (Baps). I malviventi hanno portato via gli Atm con il denaro all’interno.

Il commando era numeroso. Secondo una prima ricostruzione, i banditi sarebbero stati almeno dodici e si sarebbero mossi con tre auto. Avevano anche il mezzo pesante che serviva per trasportare l’escavatore. Quel mezzo è stato abbandonato in mezzo alla strada per bloccare il transito. A chiamare i soccorsi sono stati i residenti, svegliati dal rumore.

Il bottino potrebbe però essere inservibile, almeno per quanto riguarda la filiale Baps. Il bancomat dell’istituto era dotato di un sistema di macchiatura automatica delle banconote. La banca ha spiegato che il dispositivo si è attivato regolarmente e che il denaro contenuto nello sportello è diventato inutilizzabile. Sul contenuto dell’Atm del Monte dei Paschi non sono state fornite indicazioni.

L’escavatore ha causato danni ingenti alla parte della filiale Baps in cui si trovava lo sportello automatico. L’area è stata messa in sicurezza. Forze dell’ordine e vigili del fuoco stanno conducendo gli accertamenti e valutando l’entità dei danni.

L’istituto ha detto di collaborare pienamente con le autorità.Per i clienti Baps la filiale di Sortino riaprirà al pubblico lunedì 5 ottobre, con i consueti orari di sportello. Il bancomat resterà invece fuori servizio finché non saranno completati i lavori tecnici e di sicurezza. Non è stata indicata una data per il ripristino. Nel frattempo la banca consiglia di usare l’Internet Banking o gli sportelli Baps delle filiali dei paesi vicini. Per assistenza ci si può rivolgere al proprio gestore.