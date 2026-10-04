Tre corse del treno storico Siracusa-Modica sono in calendario per sabato 31 ottobre, domenica 1° novembre e martedì 8 dicembre. Sono le date del Ragusano nell’edizione 2026 dei treni storici, che la Regione Siciliana promuove con Fondazione FS Italiane e FS Treni Turistici Italiani. La stagione si apre in tutta l’Isola da domenica 11 ottobre.

Le date non sono casuali. Due corse cadono nel ponte di Ognissanti e la terza nel giorno dell’Immacolata, festivi in cui chi sale a bordo non deve prendere ferie. La linea attraversa il Val di Noto, dal capoluogo aretuseo fino alla città della Contea.

Per la Regione è un appuntamento che si ripete ogni anno. Lo ha spiegato l’assessore regionale al Turismo, allo sport e allo spettacolo, Elvira Amata: «Quello con i treni storici, in Sicilia, è ormai diventato un appuntamento fisso di ogni anno, oltre a rappresentare un’iniziativa qualificante della nostra offerta turistica».

Amata ha inserito i viaggi nel piano di destagionalizzazione del governo regionale, con un turismo «lento», esperienziale e sostenibile e un’attenzione particolare all’enogastronomia. «Attraverso le carrozze d’epoca è possibile godere degli splendidi panorami della nostra Isola e conoscere anche le tradizioni e la cultura dei nostri borghi», ha detto.

L’assessore si è rivolta anche ai residenti: «Voglio invitare non solo i turisti, ma anche tutti i siciliani, a godere di questa iniziativa per scoprire e riscoprire le bellezze della nostra Isola attraverso un punto di vista inedito».