Oggi piazza Sorelle Arduino a Scoglitti, frazione balneare di Vittoria, ha ospitato un raduno di auto d’epoca, promosso dal Gruppo Auto Storiche Vittoria, presieduto da Giuseppe Firullo, in collaborazione con la Pro Loco Scoglitti Kamarina Aps, il Comune di Vittoria e l’Unpli.

Decine di vetture storiche hanno riempito lo slargo e hanno richiamato collezionisti, famiglie e curiosi. I modelli in esposizione coprivano diversi decenni. C’erano le Fiat 500, le Alfa Romeo e le cabriolet inglesi, accanto a modelli degli anni Sessanta e Settanta parcheggiati in ogni angolo della piazza, tra le palme.

Sul manifesto della giornata comparivano due slogan, «Storia su quattro ruote» e «Passione, Storia, Territorio», che riassumevano l’idea dell’iniziativa: portare in uno spazio pubblico della costa iblea un patrimonio che di solito resta nei garage dei collezionisti.

In piazza molti proprietari si sono fermati a raccontare ai visitatori la storia delle loro auto, mentre i più piccoli giravano tra le carrozzerie. Più che una mostra statica, è stata una mattinata di conversazioni tra appassionati e semplici passanti, approfittando di una giornata di sole.