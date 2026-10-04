A Modica la mensa scolastica riparte lunedì 5 ottobre per l’anno 2026/27. Il servizio riguarda gli alunni della scuola dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado a tempo prolungato. Le famiglie possono iscriversi e comprare i buoni da giovedì 1° ottobre. A darne comunicazione è l’Assessorato alle Politiche Educative del Comune di Modica, attraverso un avviso rivolto alle famiglie.
Dove acquistare i buoni mensa
Le iscrizioni e l’acquisto dei buoni possono essere effettuati presso gli uffici indicati dall’Amministrazione comunale. In particolare, è possibile rivolgersi al Servizio Servizi Scolastici, in Corso Umberto I n. 149, oppure alla Delegazione di Frigintini, in piazza C. Ottaviano.
Il Comune precisa inoltre che il servizio partirà alle stesse condizioni del precedente anno scolastico, in attesa dell’aggiudicazione della nuova gara.
Refezione scolastica, un servizio importante per le famiglie
La mensa rappresenta un servizio essenziale soprattutto per gli alunni che frequentano il tempo prolungato e per le famiglie che organizzano quotidianamente la propria vita in funzione degli orari scolastici.
Con l’avvio delle procedure dal 1° ottobre, dunque, i genitori sono invitati a provvedere per tempo all’iscrizione e all’acquisto dei buoni necessari per usufruire del servizio a partire dal 5 ottobre.
Per informazioni, modulistica e ulteriori dettagli, l’amministrazione comunale rimanda al sito istituzionale del Comune di Modica, www.comunemodica.rg.it.