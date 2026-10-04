A Vittoria, ieri sera, un’auto è rimasta coinvolta in un incidente stradale autonomo lungo la Strada provinciale 16. Nella Citroën C2 bianca viaggiavano due persone. Entrambe sono rimaste ferite. Non risultano coinvolti altri veicoli.

Sul posto sono arrivati i soccorritori e gli agenti della Polizia Locale di Vittoria. Il comando ha disposto gli accertamenti alcolemici sul conducente. L’esito non è stato ancora reso noto.

A bordo c’erano due cittadini non comunitari. Non sono state comunicate le loro condizioni. L’auto ha riportato danni rilevanti alla carrozzeria. Il punto più colpito è il portellone posteriore.

Terminati i rilievi, la Polizia Locale ha affidato la vettura in custodia giudiziaria all’Aci, che l’ha rimossa con un carro attrezzi. La dinamica dell’incidente resta da chiarire.