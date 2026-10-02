A Ragusa ci sono dieci posti di Servizio civile digitale con il progetto «Iblei Web». Sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 28 anni, che lavoreranno al Centro commerciale culturale di via Giacomo Matteotti e ai Servizi generali del Palazzo comunale di corso Italia. Le domande si presentano online entro le 14 di venerdì 6 novembre 2026.

Tre dei dieci posti sono riservati ai cosiddetti GMO, giovani con minori opportunità: possono accedervi ragazze e ragazzi con un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Due di questi posti sono al Centro commerciale culturale, uno ai Servizi generali.

In tutto il Centro commerciale culturale ospiterà sei volontari (codice sede 212785) e il Palazzo comunale quattro (codice sede 18937). Il progetto ne prevede altri quattro nelle sedi del Comune di Santa Croce Camerina. L’ente titolare è l’associazione A.S.SO.D. ETS, che lo porta avanti insieme ad A.T.O.S. ETS.

Il servizio dura 12 mesi, con un impegno di 25 ore settimanali su cinque giorni. Dopo la firma del contratto con il Dipartimento, i volontari ricevono un assegno mensile di 519,47 euro. Può candidarsi chi ha compiuto 18 anni e non ne ha ancora compiuti 29.

La domanda va presentata solo sulla piattaforma DOL, all’indirizzo domandaonline.serviziocivile.it. Per accedere servono lo SPID o la Carta d’identità elettronica con livello di sicurezza 2. Nel modulo bisogna cercare il progetto con il codice PTXSU0029425030185NMTX e poi indicare il codice della sede scelta.

Ogni candidato può presentare una sola domanda, per un solo progetto: chi ne invia di più viene escluso dalla selezione. L’avviso completo e le schede del progetto si trovano sul sito di A.S.SO.D..

Per informazioni e assistenza ci si può rivolgere agli uffici dell’associazione, in via XX Settembre 68 a Ispica, dal lunedì al venerdì (festivi esclusi) dalle 9:30 alle 12:30. I numeri sono lo 0932 1887591 e il 349 8135035; l’indirizzo email è assodselezioni@gmail.com.