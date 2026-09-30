A Ispica gli studenti dell’Istituto “G. Curcio” hanno di nuovo una palestra. La struttura del plesso di via Ciane sarà inaugurata giovedì 1 ottobre alle 9.30, dopo i lavori con cui il Libero Consorzio Comunale di Ragusa l’ha resa di nuovo utilizzabile. L’ente è competente per gli edifici delle scuole superiori.

All’inaugurazione ci sarà la presidente del Libero Consorzio, Maria Rita Schembari. Con lei saranno presenti i rappresentanti dell’istituto e le autorità locali.

La palestra servirà sia alle ore di educazione fisica sia alle altre attività scolastiche che hanno bisogno di uno spazio coperto e ampio. Negli ultimi anni il Libero Consorzio ha concentrato parte degli interventi sull’edilizia scolastica proprio sugli ambienti per lo sport.

Non sono stati resi noti il costo dell’intervento né il tipo di lavori eseguiti. Non si sa nemmeno da quanto tempo la palestra di via Ciane fosse inutilizzabile. (Foto di repertorio)