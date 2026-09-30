Per le famiglie con redditi bassi restano attive, nell’ultimo trimestre del 2026, due misure: i bonus sociali su luce, gas, acqua e rifiuti e la Carta Dedicata a te. Per entrambe il punto di partenza è l’ISEE. I bonus scattano in automatico per i nuclei con un indicatore fino a 9.796 euro. La Carta vale 500 euro per la spesa alimentare, è destinata alle famiglie con ISEE fino a 15.000 euro e viene attivata dal 4 novembre.

La data da non dimenticare è però un’altra. Chi riceve la Carta deve fare almeno un acquisto entro il 16 dicembre 2026, altrimenti perde il contributo. Per avere la Carta non serve una domanda: INPS e Comuni individuano i beneficiari incrociando i dati che hanno già.

Senza un ISEE valido non si accede a nessuna delle due misure. Per ottenerlo bisogna presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). Non c’è una soglia unica: alcune agevolazioni spettano solo sotto un certo valore, altre restano accessibili anche con indicatori più alti ma con importi più bassi. I requisiti vanno quindi controllati misura per misura.

Bonus sociali: soglie e sconti

La soglia ordinaria per i bonus sociali nel 2026 è di 9.796 euro di ISEE. Sale a 20.000 euro per i nuclei con almeno quattro figli a carico.

Gli sconti previsti per quest’anno sono il 30% sulla componente elettrica, il 15% sulla spesa per il gas naturale e il 25% sulla TARI o sulla tariffa rifiuti corrispondente. È prevista anche un’agevolazione sul servizio idrico.

Il bonus arriva senza domanda a chi ha una DSU valida e rispetta i requisiti. Per le forniture dirette c’è una condizione in più: il contratto deve essere intestato a un componente del nucleo familiare indicato nella DSU. Se la bolletta è intestata a un parente che non fa parte del nucleo, lo sconto non viene applicato.

Carta Dedicata a te: chi la riceve

La Carta spetta ai nuclei residenti in Italia con ISEE fino a 15.000 euro. Tutti i componenti devono essere iscritti all’Anagrafe della popolazione residente. I 500 euro si possono spendere solo per beni alimentari di prima necessità.

Le carte saranno attivate a partire da mercoledì 4 novembre. Da quel giorno i beneficiari hanno sei settimane scarse per fare il primo acquisto, fino a mercoledì 16 dicembre.