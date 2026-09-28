A Modica, sabato 26 settembre, la Sala Triberio del Palazzo della Cultura ha ospitato “La Storia del Gospel”, un incontro pubblico curato da Francesco Zarbano, presidente dell’Italian Gospel Choir. Davanti a coristi e appassionati, Zarbano ha ripercorso le origini del genere, come si è evoluto e il legame con la dimensione spirituale da cui è nato.

L’incontro chiudeva un programma di due giorni. Venerdì 25 settembre lo stesso Zarbano aveva tenuto un workshop riservato ai componenti della Modica Gospel Academy, la corale diretta da Giorgio Rizza. È stata una sessione di formazione dedicata al perfezionamento vocale del gruppo.

Insieme a Zarbano sono arrivati a Modica altri nomi del circuito gospel nazionale: Steven Zucchini, direttore dell’orchestra dell’Italian Gospel Choir, il vicepresidente Andrea Capurri e Massimiliano Sacchi, presidente del Piacenza Gospel Choir.

Per l’amministrazione comunale sono intervenuti la presidente del Consiglio comunale Maria Cristina Minardo e l’assessora alle Politiche sociali Concetta Spadaro. In sala c’erano anche Nino Scivoletto, direttore del Consorzio di tutela del Cioccolato di Modica IGP, e Pierluigi Cannizzaro, comandante della polizia locale. Nei saluti hanno messo l’accento sul valore aggregativo dell’iniziativa e sulla capacità della musica di tenere insieme la comunità.

Per la corale di Rizza è stata l’occasione di lavorare a stretto contatto con i vertici di una delle principali formazioni gospel italiane. Al momento non sono stati annunciati nuovi appuntamenti tra la Modica Gospel Academy e l’Italian Gospel Choir.